Путин назвал кораблестроение одной из важнейших отраслей промышленности

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 30 0

Глава государства поздравил работников и ветеранов отрасли с профессиональным праздником.

Путин назвал кораблестроение одной из важнейших отраслей промышленности

Фото: © РИА Новости / Ирина Мотина

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Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов сферы судостроения с профессиональным праздником. В своем обращении, размещенном на сайте Кремля, он назвал кораблестроение одной из приоритетных отраслей отечественной промышленности.

Глава государства подчеркнул, что именно в России создаются атомные ледоколы, подобных которым нет ни в одной стране мира.

«Судостроение по праву считается одной из ключевых, приоритетных отраслей отечественной промышленности и экономики в целом. Мощный производственный, интеллектуальный, кадровый потенциал наших верфей и конструкторских бюро позволяет создавать современные гражданские суда и боевые корабли», — отметил президент.

Путин добавил, что сегодня работа в отрасли успешно ведется сразу в нескольких направлениях. Развивается пассажирский, научно-исследовательский, грузовой и рыбопромысловый флот, создаются новые логистические маршруты, исследуются шельфовые месторождения и глубины океанов. Кроме прочего, российский лидер выделил вклад Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

День кораблестроителя отмечается в РФ с 2017 года по инициативе Минпромторга и ОСК. Дата 29 июня была выбрана неслучайно. В этот день в 1667 году царь Алексей Михайлович Романов (Тишайший) издал указ о строительстве первого русского корабля — фрегата «Орел».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в 2024 году Военно-морской флот РФ получит почти полсотни новейших судов с современным оборудованием.

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