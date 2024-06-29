Ида Галич и Дмитрий Хрусталев записали видеопослание на «Алых парусах»

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Елизавета Романова
Елизавета Романова Эксклюзив 121 0

Ведущие шикарного шоу захотели запечатлеть момент на долгие годы.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Алые паруса 2024

Яркие и очаровательные ведущие «Алых парусов» Ида Галич и Дмитрий Хрусталев записали совместное видеоселфи, чтобы запечатлеть прекрасное мгновение. Кадрами с мероприятия делится 5-tv.ru.

Порой так хочется остановить момент, чтобы насладиться им подольше. Кто-то использует воображение, а кто-то — старается сохранить его в памяти с помощью технологий. Так решили сделать и знаменитости, которые этой ночью ведут яркое шоу.

Ида Галич словно из ниоткуда взяла смартфон, чтобы записать видео-открытку с самого главного выпускного страны со своим коллегой. Потом она вернула гаджет с оригинальным видео обратно выпускнику.

Сегодня выпускники шагнули во взрослую жизнь на самом ярком мероприятии лета «Алые паруса 2024». Концерт проходит уже в 20-й раз на Дворцовой площади Санкт-Петербурга.

В этом году темой всемирного известного шоу стала семья в широком понимании этого слова.

Шоу «Алые паруса», аналогов которому в мире нет, в 2005 году возродили по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Люся Чеботина зажгла на «Алых парусах».

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