«Внимание! Пожарная тревога!» — Люся Чеботина зажгла на «Алых парусах»

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 249 0

Люся Чеботина на «Алых парусах» вышла на сцену под огненное шоу

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Алые паруса 2024

Артистка вышла на сцену на Дворцовой площади сквозь языки пламени.

Певица Люся Чеботина зажгла на праздничном концерте «Алые паруса» и вышла на сцену Дворцовой площади Петербурга, окруженная языками пламени.

Перед зрителями развернулось огненное шоу, а в самом начале выступления певицы на площади прозвучало предупреждение о пожарной тревоге. После Чеботина исполнила свою популярную песню «Абьюз».

Стоит отметить, что в этом году на «Алых парусах» реализована принципиально новая концепция. Так, сцена выполнена практически без стен, что позволяет просматривать происходящее со всех сторон.

Кроме того, главный символ праздника — белоснежный бриг «Россия» — несколько изменил свой маршрут: он будет стартовать у Летнего сада, пройдет через створы двух мостов — Троицкого и Дворцового, а после выполнит разворот.

Шоу «Алые паруса», аналогов которому в мире нет, в 2005 году возродили по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о боксерском ринге на сцене «Алых парусов» под песню IOWA.

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