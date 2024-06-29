Люся Чеботина на «Алых парусах» вышла на сцену под огненное шоу
Фото, видео: 5-tv.ru
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Артистка вышла на сцену на Дворцовой площади сквозь языки пламени.
Певица Люся Чеботина зажгла на праздничном концерте «Алые паруса» и вышла на сцену Дворцовой площади Петербурга, окруженная языками пламени.
Перед зрителями развернулось огненное шоу, а в самом начале выступления певицы на площади прозвучало предупреждение о пожарной тревоге. После Чеботина исполнила свою популярную песню «Абьюз».
Стоит отметить, что в этом году на «Алых парусах» реализована принципиально новая концепция. Так, сцена выполнена практически без стен, что позволяет просматривать происходящее со всех сторон.
Кроме того, главный символ праздника — белоснежный бриг «Россия» — несколько изменил свой маршрут: он будет стартовать у Летнего сада, пройдет через створы двух мостов — Троицкого и Дворцового, а после выполнит разворот.
Шоу «Алые паруса», аналогов которому в мире нет, в 2005 году возродили по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о боксерском ринге на сцене «Алых парусов» под песню IOWA.
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