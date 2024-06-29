«Стал самым счастливым»: бывший муж Ани Лорак и его молодая любовница ждут ребенка

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 91 0

Бывший муж певицы Ани Лорак и его молодая любовница ждут ребенка

«Стал самым счастливым»: бывший муж Ани Лорак и его молодая любовница ждут ребенка

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

После расставания со звездой Мурат Налчаджиоглу купается в женском внимании и регулярно меняет спутниц. Одна из них, похоже, задержится.

Бывший муж певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу станет отцом. Его очередная молодая избранница в соцсетях рассказала о беременности, продемонстрировав тест с двумя полосками. Она счастлива и, в отличие от поклонников Лорак, верит в светлое будущее и благополучную семейную жизнь.

«Самое важное в жизни найти правильного и ответственного попутчика. Но, к сожалению, не каждому это удается», — написала она в своем блоге.

Отношения Мурата и Анастасии трудно назвать безоблачными. Влюбленные не скрывали свои проблемы и даже расставались не так давно — весной. Девушка заверяла подписчиков, что решение было принято без скандалов, разошлись мирно и позитивно. Видимо, ситуацию изменила беременность, которая, к слову, не стала очередной проблемой. Будущий отец в восторге.

«Когда это увидел, то стал самым счастливым мужчиной в жизни. Хватит играть в социальные сети! Как только я тебя увидел еще в первый день, сразу захотел ребенка от тебя. Если это случится, я буду очень счастлив — вот мой ответ!» — заявил Налчаджиоглу.

В браке с Ани Лорак ловелас впервые стал отцом. У пары родилась дочь София. Девочка живет с мамой, с отцом регулярно видится и путешествует. Певица признавалась, что несмотря на личную драму и боль из-за измен супруга никогда не препятствовала этому общению, дети — это святое. Со временем бывшие смогли наладить отношения ради Софии. Сейчас Лорак встречается с испанцем Исааком Виджраку.

Ранее, писал 5-tv.ru, артистка здорово напугала фанатов, едва не свалившись без чувств во время шоу.

+28° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
85.75
0.79 92.42
1.43
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:48
Богатое наследие: как Илон Макс стал отцом 12 детей
11:30
Экипаж Ка-52М ударил по противнику с воздуха. Лучшее видео из зоны СВО
11:12
Три человека пострадали при ракетной атаке на Севастополь
11:00
«Алые паруса — 2024»: как прошел самый грандиозный праздник выпускников
10:38
«Очень горд собой»: Кушанашвили впервые вышел на связь из больницы
10:14
Самый масштабный и долгожданный праздник «Алые Паруса» прошел в Петербурге

Сейчас читают

«Радует, шокирует»: иностранцев поразил праздник «Алые паруса»
«Направить энергию»: Тося Чайкина рассказала о своей миссии на «Алых парусах»
Прямая трансляция праздника выпускников «Алые паруса — 2024»
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака