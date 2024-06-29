Рысаки для Ким Чен Ына: коневод из Татарстана стал «другом корейского народа»

Сблизить РФ и КНДР помогут лошади.

Владелец Татарского конного завода № 57 из села Новошешминск Николай Скоков стал другом главы КНДР Ким Чен Ына благодаря своим лошадям. Об этом бизнесмен рассказал в беседе с изданием «БИЗНЕС Online».

Николай Скоков уже не первый год поставляет выращенных им орловских рысаков в кавалерийский полк лидера Северной Кореи.

По словам Скокова, представители посольства вышли на него в 2018 году через интернет. После недолгой беседы корейские дипломаты приехали в Татарстан. Лошадей Скокова ценили высоко и за последние шесть лет КНДР закупила свыше 15 голов для кавалерийского полка.

В 2022 году Скоков отправил лидеру Северной Кореи подарок — пепельного жеребца с письмом о дружбе народов.

Этот конь стал любимцем Ким Чен Ына, а вскоре бизнесмена пригласили посольство Северной Кореи в Москве. Он стал первым частным лицом, который посетил представительство КНДР в столице.

Ему передали благодарность от Ким Чен Ына и назвали «другом корейского народа».

«Вообще, жители Северной Кореи к нашей стране относятся хорошо, называют братьями, соседями, а мне в них нравится порядочность, дисциплинированность — они мне близки по духу», — поделился Скоков.

Уже этим летом бизнесмен собирается в КНДР. Там он будет помогать изучать проблему селекции породы лошадей в Северной Корее.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что президент России Владимир Путин получил в подарок от лидера КНДР Ким Чен Ына двух собак редкой северокорейской охотничьей породы.