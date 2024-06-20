Ким Чен Ын подарил Путину двух охотничьих собак

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов 113 0

Эта порода очень редкая.

Ким Чен Ын подарил Путину двух охотничьих собак

Фото: Reuters

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Путин в КНДР

Президент России Владимир Путин получил в подарок от лидера КНДР Ким Чен Ына двух собак редкой северокорейской охотничьей породы. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Товарищ Ким Чен Ын в саду резиденции для почетных гостей „Кымсусан“ подарил президенту Путину пару собак породы пхунсан — национальной породы собак нашей страны», — говорится в сообщении агентства.

Путин поблагодарил лидера Кореи за подарок. Порода пхунсан считается крайне редкой, она разводится именно на территории КНДР.

Отмечается, что Путин и Ким Чен Ын также прогулялись через розарий и сад. Лидеры двух стран обсудили вопросы, касающиеся дальнейшего стратегического сотрудничества. Беседа также коснулась и защиты общих ключевых интересов.

В КНДР Путин прибыл 18 июня. Государственный визит продлился два дня и завершился в минувшую среду. Эта встреча Путина и Ким Чен Ына стала третьей по счету с 2019 года. В Пхеньяне президент РФ был в 2000 году, когда КНДР возглавлял Ким Чен Ир — отец нынешнего лидера страны.

В ходе нынешней встречи между странами был заключен Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предусматривает взаимопомощь при агрессии против одного из участников.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимира Путина наградили высшей государственной наградой КНДР.

Тема:
Путин в КНДР
20 июн
Путину вручили высшую государственную награду КНДР
20 июн
Запад в панике: чем союз России и КНДР угрожает США и их партнерам
19 июн
«Оплот мира и безопасности»: переговоры Путина и Ким Чен Ына начались по дороге из аэропорта
18 июн
Путин прибыл с государственным визитом в КНДР
18 июн
«Нерушимая дружба и сплоченность»: как КНДР готовится к визиту Путина
18 июн
«Это нас беспокоит»: Джон Кирби о встрече Путина и Ким Чен Ына
18 июн
Неподконтрольные Западу механизмы: как будут развиваться отношения России и КНДР
18 июн
«Широкая область сфер»: чего ждать от визита Путина в КНДР
18 июн
Более 70 лет дружбы: Путин написал статью для северокорейской газеты в преддверии визита в КНДР
17 июн
На отдых в Пхеньян: Россия настроена на всестороннее укрепление связей с КНДР
+20° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
82.63
-4.41 89.09
-4.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:59
Собянин объявил о старте приема заявок на новый проект «Искусство в метро»
9:52
«Попутчик и спутник жизни»: чем особенны собаки породы пхунсан, подаренные Путину
9:51
В Париже появились граффити с истребителями для Украины в виде гробов
9:41
В России снизились цены на свинину
9:35
Отвергнутые диетологами: самые популярные диеты за последние 35 лет
9:25
«Беседы и наказания»: почему Самойлова постоянно прощает Джигана

Сейчас читают

Байдена затягивает в омут: Сонный Джо не вылезает из скандалов
Катя Гусева встала на сторону Баскова, высмеявшего Бузову и Загитову
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 июня, для всех знаков зодиака
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака