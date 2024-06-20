Ким Чен Ын подарил Путину двух охотничьих собак

Эта порода очень редкая.
Фото: Reuters
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Президент России Владимир Путин получил в подарок от лидера КНДР Ким Чен Ына двух собак редкой северокорейской охотничьей породы. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Товарищ Ким Чен Ын в саду резиденции для почетных гостей „Кымсусан“ подарил президенту Путину пару собак породы пхунсан — национальной породы собак нашей страны», — говорится в сообщении агентства.
Путин поблагодарил лидера Кореи за подарок. Порода пхунсан считается крайне редкой, она разводится именно на территории КНДР.
Отмечается, что Путин и Ким Чен Ын также прогулялись через розарий и сад. Лидеры двух стран обсудили вопросы, касающиеся дальнейшего стратегического сотрудничества. Беседа также коснулась и защиты общих ключевых интересов.
В КНДР Путин прибыл 18 июня. Государственный визит продлился два дня и завершился в минувшую среду. Эта встреча Путина и Ким Чен Ына стала третьей по счету с 2019 года. В Пхеньяне президент РФ был в 2000 году, когда КНДР возглавлял Ким Чен Ир — отец нынешнего лидера страны.
В ходе нынешней встречи между странами был заключен Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предусматривает взаимопомощь при агрессии против одного из участников.
Ранее 5-tv.ru писал, что Владимира Путина наградили высшей государственной наградой КНДР.
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