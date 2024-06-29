Глава СК РФ Бастрыкин выступил за запрет ношения никабов и объяснил слова о «Госдуре»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 29 0

Бастрыкин согласился с предложением запрета никабов в РФ

Глава СК РФ Бастрыкин выступил за запрет ношения никабов и объяснил слова о «Госдуре»

Фото: www.globallookpress.com / Karlheinz Schindler

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Его спросили, почему в Узбекистане нельзя носить одежду, закрывающую лицо, а в России — можно.

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поддержал запрет на ношение никабов в России и пояснил сказанные им ранее слова о «Государственной дуре».

Один из гостей Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) спросил у главы СК, стоит ли запретить никабы в России, учитывая, что в том же Узбекистане не разрешается носить одежду, закрывающую лицо.

«Там это запрещено, а здесь разрешено. Почему? Я не знаю, я не законодатель. Я с вами согласен, надо срочно все это запретить», — ответил Бастрыкин.

Он также отметил, что с этим вопросом надо обращаться в Госдуму, так как именно там принимают соответствующие законы.

«Вам надо в Государственную думу, которую я позавчера не так назвал. Но я еще раз повторю, я не сам назвал, я прочитал комментарии из социальных сетей», — подчеркнул глава СК.

Ранее в ходе сессии ПМЮФ, на которой речь шла о миграционной политике, Бастрыкин упрекнул нижнюю палату парламента в отсутствии необходимых законодательных инициатив в этом направлении. При этом он сослался на мнение граждан России, которые называют Госдуму в соцсетях «Госдурой».

Позднее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко разъяснила, что глава ведомства не намеревался оскорбить депутатов.

«Александр Иванович Бастрыкин ни в коем случае не хотел оскорблять народных избранников, а лишь стремился привлечь внимание Государственной думы к необходимости законодательных изменений в сфере миграции», — заявила Петренко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Бастрыкин предложил рассмотреть отмену моратория на смертную казнь.

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