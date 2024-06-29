Отдыхающие в Подмосковье купались в пруду рядом с телом в мешке

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 310 0

Страшную находку обнаружили спустя несколько часов.

Отдыхающие в Подмосковье купались в пруду рядом с телом в мешке

Фото: © РИА Новости / Кристина Кормилицына

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Отдыхающие на пляже в Подмосковье больше четырех часов купались в пруду рядом с телом в мешке. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что упакованное в мешок тело как минимум с 11 часов утра лежало в траве у воды на пляже Булатниковского пруда. При этом в водоеме купались отдыхающие, а жара достигала 30 градусов.

Обнаружив через некоторое время тело, посетители пляжа вызвали полицию. Приехавшие правоохранители оцепили место в ожидании следственной группы.

На днях стало известно, что в Сочи было обнаружено тело 20-летней девушки, которая, предположительно, утонула во время шторма за несколько дней до этого.  Когда разыгралась непогода и россиянка оказалась в воде, ее пытался спасти молодой человек, но потерпел неудачу. Родители погибшей винят в ее смерти друзей, которые не предупредили ее об опасности, несмотря на то, что для нее это была первая поездка на море.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ленинградской области семилетний мальчик утонул в пруду.

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