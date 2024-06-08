Семилетний мальчик утонул в пруду в Ленинградской области

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Александр Тарасов
Александр Тарасов Эксклюзив 31 0

Что в это время делали его родители?

Семилетний мальчик утонул в пруду в Ленинградской области

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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В Ленинградской области семилетний мальчик упал в пруд и впоследствии утонул в нем, о чем стало известно 5-tv.ru. Инцидент произошел в деревне Оранжерейка, что находится во Всеволожском районе.

По данным источника, маленький мальчик упал в пруд, когда взрослых не было рядом. Также отмечается, что у ребенка есть как мать, так и отец — никто из них на учете не состоит.

По факту смерти семилетнего мальчика возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Сами же обстоятельства произошедшего еще выясняются.

Причем это далеко не первый похожий случай. Еще в прошлом году в городе Ангарск Иркутской области во время купания в реке утонул 12-летний мальчик, его девятилетний брат оказался в больнице. К таким трагическим последствиям привело купание детей без присмотра взрослых.

Ранее 5-tv.ru писал, как девочка утонула в столичном пруду — она купалась без присмотра родителей.

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