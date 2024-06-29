«Полная чушь»: эксперт о том, что отдых в Турции стал дороже, чем в ОАЭ

Николай Мельник объяснил, как выстраивается ценовая политика туроператоров.

Эксперт по туризму Николай Мельник опроверг данные о том, что отдых в Турции из-за экономических проблем страны стал дороже, чем отдых в Объединенных Арабских Эмиратах.

«Полная чушь. Это, видимо, делается для того, чтобы перенаправить туристический поток с Турции на Эмираты. В каких целях, не понимаю», — заявил эксперт в комментарии 5-tv.ru.

Мельник подтвердил, что отдых в ОАЭ сейчас действительно подешевел, так как там наступил мертвый сезон из-за жары. Однако даже с учетом этого самый дешевый тур на двоих туда на момент беседы стоил более чем в два раза дороже, чем в Турцию.

«Если отель не располагает водной инфраструктурой, теми же охлаждающими бассейнами, то делать в ОАЭ сейчас нечего. Туда едут летом только в отели премиального класса, которые стоили на двоих полтора миллиона рублей, а сейчас 400 тысяч. Но говорить, что Турция обошла в цене Эмираты, — это полная ерунда», — заявил эксперт.

Что касается отдыха в Турции, то он, по словам Мельника, сейчас не может подорожать, поскольку контракты с отелями туроператоры заключают в начале года.

«То есть туроператоры уже выкупили блок мест на турецкие отели и реализуют их согласно своей ценовой политике», — пояснил эксперт.

Мельник добавил, что подорожание отдыха в Турции теоретически может грозить только индивидуальным путешественникам, которые самостоятельно бронируют себе перелет и проживание и не приобретают пакетные предложения туроператоров.

«Турция была и будет оставаться основным сегментом семейного летнего отдыха и на данный момент не будет сбавлять обороты. Если мы и увидим повышение цен на Турцию, то только в следующем году, когда будут заключены новые контракты», — заключил Мельник.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вице-президент Ассоциации туроператоров России Тарас Кобищанов призвал россиян не рассчитывать сейчас на бюджетный отдых в Европе.