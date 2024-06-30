Нужна деликатность: депутат Хамзаев высказался об инициативе запрета на ношение никаба

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 27 0

Депутат Хамзаев: запрет на ношение никаба должен приниматься постепенно

Нужна деликатность: депутат Хамзаев высказался об инициативе запрета на ношение никаба

Фото: www.globallookpress.com / Fabian von Poser

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В Госдуме уверены, введение любых категоричных мер должно быть обоснованно.

Запрет на ношение никаба в РФ должен проходить постепенно. Такое мнение высказал депутат Госдумы Султан Хамзаев, член комитета ГД по безопасности, в беседе с URA.RU.

Парламентарий уверен, если не подойти к вопросу деликатно, то идея получит сильнейшее отторжение среди мусульманского населения страны.

«У детей попробуйте ириску отобрать, вы знаете, что будет. Здесь куда более важные и ценные вещи для человека, поэтому нужна деликатность», — подчеркнул Хамзаев.

В вопросе запрета традиционной одежды важна дискуссия, людям нужно привести факты необходимости такого шага, уверен депутат.

«Им разъяснять надо, обосновательная база должна быть, какие-то факты. Если это будет сделано дискуссионно, с широкой полемикой, тогда, как и любая другая инициатива, она может быть принята обществом», — отметил парламентарий.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что в стране необходимо в кратчайшие сроки запретить ношение никаба. 

Ранее 5-tv.ru писал, что муфтий Москвы Аляутдинов предупредил о последствиях запрета никаба в России.

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Нужна деликатность: депутат Хамзаев высказался об инициативе запрета на ношение никаба

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