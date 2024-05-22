Муфтий Москвы Аляутдинов предупредил о последствиях запрета никаба в России

Муфтий Москвы Аляутдинов: запрет никаба может создать новые очаги напряженности
Фото: www.globallookpress.com / Pascal Deloche
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Это женский головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз.
Запрет на ношение никабов в России может способствовать росту конфликтов на религиозной почве. Об этом РБК заявил муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.
«Также эти попытки будут выглядеть как явный акт нарушения норм светского права и Конституции, гарантирующей гражданам России право на свободное вероисповедание, а значит, и соблюдение канонов религии», — считает Аляутдинов.
Глава СПЧ при президенте России Валерий Фадеев 21 мая заявил, что в стране необходимо запретить ношение никабов. Одежда, мешающая распознаванию личности человека, способна повысить риски терроризма, убежден он.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Швейцарии жители выступили против ношения паранджи и никаба. Теперь по улицам можно будет ходить только с открытым лицом.
За это решение власти страны уже подверглись жесткой критике, в том числе со стороны организации, защищающей права мусульманских женщин.
72%
-0.24 98.30
-0.28
Нашли ошибку?