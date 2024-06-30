В Белграде задержали возможного соучастника теракта у здания посольства Израиля

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 28 0

МВД Сербии: арестован возможный участник теракта у посольства Израиля в Белград

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; Министерство внутренних дел Сербии; 5-tv.ru

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В связи с угрозой новых атак в Сербии введен повышенный уровень готовности силовиков.

Сербские правоохранители арестовали предполагаемого соучастника террориста, напавшего на полицейского у здания посольства Израиля (Белград). Злоумышленник выстрелил в силовика из арбалета, но тот, несмотря на ранение в шею, его ликвидировал. О задержании возможного помощника преступника сообщил министр внутренних дел Ивица Дачич, его заявление, а также видео с задержанием опубликовано на сайте МВД Сербии.

«Еще один человек был арестован в Белграде по подозрению в террористической деятельности. Речь идет об Игоре Деспотовиче из Белграда 1999 года рождения», — сказал Дачич.

По словам главы сербского МВД, Деспотович уже попадал в поле зрения полиции два года назад «за администрирование нескольких террористических групп в интернете». Известно, что он ежедневно общался с ликвидированным нападавшим, 25-летним Милошем Жуйовичем. Не исключено, что он также имел отношение к материально-техническому обеспечению теракта.

Дачич добавил, что в нескольких районах Сербии продолжаются поиски причастных к инциденту. Атака на посольство произошла 29 июня. Раненого полицейского госпитализировали и успешно прооперировали, никто из сотрудников израильской дипмиссии не пострадал. Происшествие было названо терактом, направленным против Сербии и полиции.

В стране введен «красный» уровень опасности, силовики патрулируют места скопления людей. На связи с министром внутренних дел Дачичем постоянно находятся его коллега из Республики Сербской Синиша Каран, а также директор местной полиции Синиша Кострешевич.

Ранее, писал 5-tv.ru, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту теракта в Курской области.

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