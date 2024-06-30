Вдовец Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев может стать бездомным

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 47 0

Вдовец Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев может лишиться дома

Вдовец Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев может стать бездомным

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Судьбу мужчины решат дети актрисы.

Петр Чернышев, муж покойной Анастасии Заворотнюк, может лишиться дома после ее смерти. Об этом сообщает портал Popcake.

Издание напоминает, что еще в 2015 году актриса построила за городом дом, который оформила на своих детей. До смерти Заворотнюк вместе с ними там проживал и Петр Чернышев, но сейчас наследники могут выступить против такого развития событий. Тем более, что СМИ отмечали напряженное отношение супруга звезды и ее детей Анны и Майкла.

Закон на стороне наследников — они могут выселить Чернышева в любое время. Но тогда, как замечают поклонники Заворотнюк в сети, ситуация может усложниться, ведь, уходя, отчим с большой долей вероятности заберет с собой и младшую сестру Анны и Майкла — Милу, опекуном которой он является. Впрочем, возможно, это просто сплетни, которые не имеют под собой никаких оснований.

Ранее 5-tv.ru задавался вопросом, сможет ли Петр Чернышев построить новые отношения.

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