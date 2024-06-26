«Справиться с болью»: сможет ли вдовец Заворотнюк построить новые отношения

После смерти заслуженной артистки России Анастасии Заворотнюк вдовец Петр Чернышев, возможно, попытается наладить свою личную жизнь, но для этого нужно время. Так считает Ольга Черепанова, которая поделилась своим мнением с изданием «Экспресс-газета».

По ее словам, фигурист действительно буквально поставил жизнь на паузу и поддерживал супругу, которая нескольких лет боролась с онкологией. Однако болезнь оказалась сильнее. И теперь Чернышеву предстоит заново учиться жить.

Черепанова уверена: фигурист еще встретит женщину, которая сможет утешить его. Правда, по мнению эзотерика, когда между ними начнутся романтические отношения, они предпочтут скрыть это от публики.

Кроме того, экстрасенс считает, что возможная возлюбленная Чернышева тоже будет медийной личностью. Их союз будет развиваться гармонично и, вполне вероятно, приведет к браку.

«Он страдает. Но после того, как с болью получится справиться, судьба даст ему шанс построить союз и брак с новой избранницей. Это может произойти ближе к осени», — спрогнозировала Черепанова.

Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая на 54-м году жизни. В 2019-м у нее диагностировали рак головного мозга в четвертой стадии. Пять лет актриса мужественно боролась с болезнью, но врачи не смогли спасти ее. В последние несколько месяцев состояние Заворотнюк резко ухудшилось.

Актрису похоронили 1 июня на аллее деятелей искусств Троекуровского кладбища. Прощание с ней прошло в Покровском женском монастыре. Проводить артистку в последний путь приехали члены семьи, коллеги, звездные друзья и сотни поклонников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Смолкин впервые высказался после смерти Заворотнюк.