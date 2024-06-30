«Бумеранг ей прилетит»: Решетовой припомнили еще одну разбитую семью

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 13 0

Модель Решетову обвинили в романах с избранниками Алены Шишковой и Алсу

«Бумеранг ей прилетит»: Решетовой припомнили еще одну разбитую семью

Фото: Владислав Шатило / ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Из-за атак хейтеров модели пришлось закрыть комментарии к публикациям в соцсетях.

Модель Анастасия Решетова не выдержала волны хейта в соцсетях и закрыла комментарии к своим публикациям. Пользователи сети набросились на звезду, так как винят ее в разводе певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Роковой брюнетке припомнили и другие отношения, в которых она сыграла роль разлучницы.

Алсу расстается с Абрамовым после 18 лет совместной жизни и рождения троих детей. Развод неизбежно будет проходить через суд, но имущественных споров не ожидается. Экс-супруг готов передать артистке активы на 2,5 миллиарда рублей и планирует содержать ее и наследников.

Не самый дурной исход для женщины, но некоторые поклонники утверждают — его могло бы и не случиться, если бы не охотница за богачами Настя Решетова. Более того, это не первая семья на счету модели. Ей до сих пор не могут простить романа с рэпером Тимати, из-за которого разбилось сердце Алены Шишковой.

«Сначала Решетова отбила мужа у Шишковой, теперь у Алсу. Надеюсь, бумеранг ей прилетит», — пишут комментаторы.

Шишкова в своих интервью не винила Решетову в разрыве с Тимати, хотя и отмечала — свидания начались, когда она была беременна дочкой Алисой. Анастасия же настаивает, что стала встречаться с рэпером, когда девочке было четыре месяца, а ее родители уже разошлись.

Ранее, писал 5-tv.ru, Алсу резко высказалась о любовнице Абрамова.

+24° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
85.75
0.79 92.42
1.43
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:07
Пустые обещания: Евросоюз ведет Украину в капкан
4:44
«Бумеранг ей прилетит»: Решетовой припомнили еще одну разбитую семью
4:20
Киркоров набросился на журналистку с руганью после вопроса о новой пластике
4:00
Уничтоженные HIMARS и успехи на Северском направлении: как развивается ситуация в зоне СВО
3:40
Вдовец Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев может стать бездомным
3:20
Нужна деликатность: депутат Хамзаев высказался об инициативе запрета на ношение никаба

Сейчас читают

«Умный человек заметит мысль»: Карина Кросс встала на защиту режиссеров
Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей при пожаре в Балашихе
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака