Не отец? Должен ли донор спермы платить алименты за ребенка

Громкое судебное разбирательство прогремело в Москве — мужчина пытается отказаться от отцовства троих детей, рожденных с помощью ЭКО. На чьей стороне будет закон в этом случае?

На этой неделе в России произошло очень необычное судебное разбирательство. Москвич требовал признать его не отцом троих дочерей, а лишь донором. Мол, поучаствовал в ЭКО из сочувствия к женщине, коллеге по работе. Он жил с матерью детей в одной квартире. Но отношения расстроились, дело дошло до дележки имущества и алиментов, тут и появилась эта хитрая формулировка: «Я не отец, я — донор».

В подтверждение своих слов мужчина доказывал, что и не планировал серьезных отношений, потому и замуж, мол, не звал. Корреспондент «Известий» Леонид Клименчук выслушал все стороны конфликта.

Алименты и ЭКО

Вместо отца — прочерк в свидетельстве о рождении. Вместо мужа — донор биоматериала. Так называет себя бывший возлюбленный Надежды Гальченковой после четырех лет совместной жизни и рождения троих детей.

«То есть можно вот так жить, а затем называть себя донором. И, главное, называть детей, своих собственных детей, которые называли тебя папа, «всего лишь биоматериал», — возмущена многодетная мама Надежда Гальченкова.

Александр стал первым в России «донором» ЭКО, которому суд назначил алименты. Мы нашли Александра на его работе, хоть он и скрывался.

Чувствовать себя лишь «донором» Александр начал, как только на горизонте возникли алименты. На первом суде мужчина отрицал и совместную жизнь, и что он должен воспитывать детей после ЭКО. Общаться донор решился лишь по телефону.

«Когда-то была договоренность, она просила сдать материал, потому что она не может иметь детей. И я по доброте своей души сделал это, не зная всех этих процедур», — уверяет отец детей Надежды Александр.

Суд решил иначе. С 2019 года пара жила вместе, это подтвердили 24 свидетеля и банковские счета. Завести детей у влюбленных не получалось, по выпискам из больниц проблемы были как раз у Александра.

«Он очень хотел сына. С теми показателями, которые у него, естественное зачатие невозможно. Рекомендация: либо долгосрочное лечение, либо ЭКО», — рассказала многодетная мама Надежда Гальченкова.

При помощи ЭКО в паре родились три девочки. В документах из клиники Александр выступает не как донор, а как партнер Надежды, и это весомый аргумент для присуждения алиментов.

«Важнейшая роль принадлежит информированному добровольному согласию, в котором он выступает именно в качестве донора. Если он это подписал, как партнер, тогда ты и отец», — сообщил акушер-гинеколог Владислав Корсак.

Поменял свое мнение после ЭКО и бывший спутник Яны Токаревой. На последнем триместре мужчина оставил беременную женщину. Суд встал на сторону Яны и назначил алименты. Но вышестоящая инстанция отменила решение, несмотря на документы.

«Верховный суд объяснил, что именно вот эта роспись, она ничего не значит. Мужчина, который хочет уйти от ответственности, у него очень складно это получается, и все это на законодательном уровне», — заявила Яна Токарева

В год в России делается около 90 тысяч ЭКО, примерно треть из них заканчиваются беременностью, то есть около 30 тысяч новорожденных могут остаться без отца. Лазейка кроется в постановлении Верховного суда, по которому вне брака за донором не устанавливаются родительские права, если женщина была одинокой. Последнее условие как раз и должно смещать весы Фемиды на сторону матерей.

«Проживание тоже может быть разным. В любом случае, закон на стороне мужчины здесь, потому что, если вы не в браке, и вы два раза виделись, там один раз переспали, а потом вступили в программу ЭКО и простились — это не отцовство», — прокомментировала юрист Оксана Никитина.

Иными словами — ЭКО без штампа в паспорте называют играми в родителей, где в случае расставания одна из сторон вполне законно может увильнуть от ответственности. В браке такое невозможно, тем более, что скрепить отношения супруги дополнительно могут еще и брачным договором, чтобы в случае развода каждый остался при своем.