Время разгрузить сознание: астролог рассказала, как лучше провести 30 июня

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 435 0

Чем стоит заняться после обеда?

Время разгрузить сознание: астролог рассказала, как лучше провести 30 июня

Фото: www.globallookpress.com / Gary Burchill

Астролог Василиса Володина рассказала, как лучше провести 30 июня и на что обратить свое внимание. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

По словам эксперта, прошедшая неделя, с точки зрения лунных аспектов, складывалась не совсем удачно, однако воскресенье должно пройти благоприятно.

Утро подходит для ленивого отдыха и просмотра любимых фильмов и передач. Таким образом удастся разгрузить сознание и переключиться.

«Самое время слоняться по дому в трусах, переключать каналы или разгружать сознание другим образом. И вот так до 15:00 по Москве. Подвигов от себя не ждем, ну… можно о великом пофантазировать», — отмечает астролог.

Володина также добавила, что после обеда Луна перебирается в уютный знак Тельца и начинает формировать секстиль с Солнцем. Можно ожидать улучшения настроения и прилив бодрости.

День также можно планировать отпуска, экскурсии, светские выходы, добавляет специалист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал китайский гороскоп на неделю с 1 по 7 июля.

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Время разгрузить сознание: астролог рассказала, как лучше провести 30 июн...

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