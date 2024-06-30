Лесные пожары охватили несколько регионов в Турции

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 4 267 0

Пожары охватили турецкие провинции Измир, Чанаккале и Айдын

Фото, видео: ADRIANA THOMASA / ТАСС; 5-tv.ru

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В десятках районов спасатели ликвидируют возгорания.

Масштабные лесные пожары охватили провинции Чанаккале, Измир и Айдын в Турции. Об этом сообщает издание CNN Turk.

В министерстве сельского и лесного хозяйства Турции сообщили о 16 зафиксированных очагах лесных пожаров в Измире. Возгорания произошли и в таких регионах, как Каракадаг, Мендерес, Чешме, Менемен, Сельчук, Торбалы. В борьбе с пожаром задействованы 11 самолетов, 27 вертолетов, 171 водовоз и строительная техника, а также 972 человека.

Возгорание произошло и в провинции Чанаккале, оно затронуло сельскохозяйственные угодья в районе Эзине. Спасателям пришлось эвакуировать жителей нескольких деревень. Вместе с тем лесные пожары зафиксированы около городов Бурса, Эдирне, Балыкесир, Караман и Кахраманмараш.

Ликвидация пожаров продолжается в районах Чешме, Менемен, Сельчук, Торбалы, а также Мендерес. В последней местности огонь локализуют с воздуха и с суши.

Вместе с тем зафиксирован крупный очаг возле деревни Памуджак, откуда огонь перебросился на лесной массив близ курорта Кушадасы. В материале указывается, что власти Турции не располагают данными и возможных причинах пожара.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пожаре в Якутии, где пламя поглощало все новые территории. Так, по состоянию на 12 июня более 80 тысяч гектаров леса находилось в огне, причем жаркая и сухая погода только провоцировала образование новых очагов. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Очаги разбросаны друг от друга больше чем на две тысячи километров. Для тушения был также задействован самолет-амфибия Бе-200, он способен сбрасывать порядка 300 тонн воды на одной заправке.

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