Вертолет Ми-8 с пожарными совершил жесткую посадку в Иркутской области

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Евгения Романова
Евгения Романова 21 0

На борту находились десять человек. Что известно об их состоянии?

Вертолет Ми-8 с пожарными совершил жесткую посадку в Иркутской области

Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

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Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в 200 километрах от города Бодайбо на севере Иркутской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Игорь Кобзев.

«Поступила информация о жесткой посадке вертолета Ми-8 авиакомпании „Ангара“ в 200 километрах от Бодайбо», — написал он.

Кобзев добавил, что в этот момент на борту находились семь специалистов «Авиалесоохраны» и три члена экипажа. В результате происшествия все остались живы. В ближайшее время на место должен вылететь другой борт с техниками, чтобы забрать людей и определить повреждения вертолета.

Вертолет Ми-8 выполнял рейс по усилению группировки спасателей для ликвидации пожаров в Бодайбинском районе, отметил губернатор.

Ранее 5-tv.ru писал, что вертолет Robinson R66 потерпел крушение в Амурской области. В результате крушения погибли пять человек — один пилот и четыре пассажира. Вертолет пропал с радаров 20 июня, но обнаружить его удалось лишь на следующий день.

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