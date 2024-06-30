В Волгоградской области несколько человек отравились салатами из пекарни

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Евгения Романова
Евгения Романова 59 0

В числе пострадавших есть шестилетний ребенок.

В Волгоградской области несколько человек отравились салатами из пекарни

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

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В городе Волжском под Волгоградом несколько человек отравились салатами, которые купили в местной пекарне. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета России по Волгоградской области в Telegram-канале.

«Пострадавшим от некачественной продукции потребовалась квалифицированная помощь, они были госпитализированы в местную больницу», — говорится в сообщении.

Ведомство отреагировало на распространяемую местными СМИ информацию о том, что все отравившиеся покупали салаты в местной пекарне. В числе пострадавших есть шестилетний ребенок. В ведомстве уточнили, что пострадавших госпитализировали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Производство и сбыт продукции, не отвечающие требованиям безопасности».

Правоохранители проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. Ход расследования уголовного дела контролирует руководство регионального главка СК.

Ранее 5-tv.ru писал, что в детском лагере Магнитогорска произошло массовое отравление. При этом сотрудники учреждения пытались скрыть ЧП и говорили родителям, что детей «слегка тошнит». Одну девочку мама даже вынуждена была забрать домой, поскольку у нее поднялась температура до 38 градусов. Позднее представители лагеря назвали причину отравления детей.

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