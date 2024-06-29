Виноваты родители: представители лагеря в Магнитогорске назвали причину отравления детей
В отравлении детей в лагере Магнитогорска могли быть виноваты родители
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Пресс-служба учреждения назвала продукты питания, которые, вероятно, и навредили здоровью воспитанников.
Массовое отравление детей в лагере «Уральские зори» в Магнитогорске, скорее всего, было вызвано употреблением запрещенных продуктов питания. Об этом рассказали представители пресс-службы оздоровительного центра.
В лагере было проведено масштабное расследование, сделан анализ пищи из столовой, но никаких отклонений обнаружить не удалось. В пресс-службе намекают, что к массовому отравлению детей могут быть причастны их собственные родители — в предшествующие выходные было организовано свыше 600 посещений.
«После опроса детей было выявлено, что... дети употребляли сами и угощали других детей запрещенными в лагере продуктами питания, особенно теми ягодами и фруктами, которые недавно появились в продаже в нашем регионе», — рассказали представители оздоровительного центра.
Сейчас учреждение работает в обычном режиме, но был введен дополнительный контроль над тем, что своим детям приносят родители во время посещений. В случае же обнаружения признаков ухудшения самочувствия, ребенка немедленно отправляют в изолятор.
Ранее 5-tv.ru писал, что Роспотребнадзор изъял почти 200 тонн продукции после случаев ботулизма.
- 29 июн
- «Температура 38»: в детском лагере Магнитогорска произошло массовое отравление
- 28 июн
- Кухня закрыта: работа сервиса доставки еды приостановлена после отравлений
- 26 июн
- «Ухудшилось зрение»: вдова умершего от ботулизма россиянина назвала симптомы
- 25 июн
- Завозной случай ботулизма зафиксировали в Санкт-Петербурге
- 25 июн
- Зафиксирован первый случай смерти от ботулизма после готового салата
- 24 июн
- Компании «Кухня на районе» грозит штраф или приостановление деятельности
- 20 июн
- Роспотребнадзор изъял почти 200 тонн продукции после случаев ботулизма
- 20 июн
- Актуально как никогда: эти пять продуктов могут вызвать ботулизм
- 19 июн
- Фигурантом дела о массовом заражении ботулизмом стал повар с производства фасоли
- 19 июн
- Не только консервы: какие еще продукты могут вызвать ботулизм
65%
0.79 92.42
1.43
Нашли ошибку?