Шик, блеск, спорт: Киркоров с размахом отметил день рождения сына

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 82 0

Киркоров с размахом отметил день рождения сына

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; Instagram* / rudkovskayaofficial; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мартину исполнилось 12 лет.

Сыну эстрадного певца Филиппа Киркорова — Мартину — исполнилось 12 лет. Кадрами с праздника делились звездные знакомые артиста.

Артист не жалеет денег на своих детей. Он организовал фееричное мероприятие со множеством подарков и украшений. Все празднование было оформлено в единой спортивной тематике, как любит мальчик.

Киркоров с сыном разбили специальным молотком праздничный торт в виде баскетбольного мяча. Из него повалил дым, а затем стало видно фигурку, которая была визуально в точности как Мартин.

Киркорова-младшего поздравили близкие друзья семьи. Так, продюсер Яна Рудковская вручила ему сумку от известного бренда в голубом цвете. Мальчик робко обнял ее в знак благодарности, а Филипп прокомментировал: «Цвет настроения — синий». Именно так поется в одной из его песен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Киркорова хулиганит в новой школе.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+28° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
85.75
0.79 92.42
1.43
Риск стать жертвой мошенников: китайский гороскоп на июль 2024 года

Последние новости

17:41
Концерту быть? Канье Уэст посмотрит 1 июля «Лужники»
17:26
Бои были жесткими: как сейчас выглядит Спорное в ДНР
17:16
Погружение в культуру: чем Канье Уэст занимается в Москве
17:03
Не стоит ждать стабильности: прогноз Таро на июль 2024 года
16:48
Бизнес, Путин и былая любовь? Что связывает Канье Уэста с Россией
16:32
Министр культуры Норвегии публично потрясла голой грудью в поддержку ЛГБТ*

Сейчас читают

«Трагедия для ВСУ»: какое преимущество ВС РФ дает освобождение Спорного
«Привет, Москва»: к кому Канье Уэст приехал в Россию
Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей при пожаре в Балашихе
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака