Собянин: суда от речных вокзалов Москвы идут почти до 50 городов России

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 12 0

Только за два месяца навигации в таких путешествиях побывали около 120 тысяч человек.

Собянин: суда от речных вокзалов Москвы идут почти до 50 городов России

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

С Южного и Северного речных вокзалов Москвы курсируют суда почти в 50 населенных пунктов России. Об этом сообщил в своем официальном телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«За два месяца летней речной навигации столичные вокзалы приняли и отправили теплоходы 700 раз. В путешествиях побывали около 120 тысяч человек», — отметил столичный градоначальник.

Популярностью у москвичей пользуются круизы в Углич, Казань, Ярославль, Мышкин и Санкт-Петербург. Кроме того, москвичи и туристы охотно посещают речные вокзалы ради проводимых там мероприятий, среди которых концерты, мастер-классы, кинопоказы, спортивные занятия для взрослых и детей. На Северный речной часто приезжают для проведения свадеб.

+28° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
85.75
0.79 92.42
1.43
Занимайтесь творчеством: астропрогноз для всех знаков зодиака на июль 202...

Последние новости

15:40
«Трагедия для ВСУ»: какое преимущество ВС РФ дает освобождение Спорного
15:28
Никакой «соломы»! Как защитить волосы в жару
15:18
Собянин: суда от речных вокзалов Москвы идут почти до 50 городов России
15:00
Занимайтесь творчеством: астропрогноз для всех знаков зодиака на июль 2024 года
14:56
Роскомнадзор заблокировал сайт книжный сайт BAbook, созданный Борисом Акуниным*
14:43
Умер гитарист групп «Цветы» и «Голубые гитары» Сергей Дюжиков

Сейчас читают

«Привет, Москва»: к кому Канье Уэст приехал в Россию
Боевики ВСУ ударили по городу Ясиноватая в ДНР из РСЗО HIMARS
Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей при пожаре в Балашихе
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака