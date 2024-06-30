Министр культуры Норвегии публично потрясла голой грудью в поддержку ЛГБТ*

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 343 0

Соотечественники провозгласили Любну Яффери «покровителем гомосексуалистов».

Министр культуры Норвегии публично потрясла голой грудью в поддержку ЛГБТ*

Фото: Martin Solhaug Standal / ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Министр культуры и гендерного равенства Норвегии Любна Яффери обнажила грудь на ток-шоу Skeiv Preik в поддержку ЛГБТ*. Видео опубликовала Норвежская государственная телерадиокомпания NRK.

Темой шоу был предстоящий парад за права секс-меньшинств в Осло, и Яффери своим поступком выразила солидарность с ними. За это главу норвежского минкульта наградили оглушительными аплодисментами и званием «покровителя гомосексуалистов».

«Для меня как министра культуры и равенства, а теперь и как верховного защитника гомосексуальных людей важно, чтобы гомосексуальные люди чувствовали себя в безопасности и свободно, и это был мой небольшой вклад», — заявила Яффери.

Выходку главы Минкульта одобрил премьер-министр страны Йонас Гар Стере. Он назвал Яффери «уверенным в себе, свободным и замечательным» человеком.

В России в декабре 2022 года приняли закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. Закон распространяется на кино, литературу, видеоигры, публикации в соцсетях, средствах массовой информации и рекламу. За нарушение положений предусмотрены штрафы размером до десяти миллионов рублей.

До принятия закона административная ответственность наступала только за пропаганду ЛГБТ-ценностей среди несовершеннолетних.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как потакание ЛГБТ-повестке привело к расстрелу детей в школе Нэшвилла.

* — движение запрещено в РФ и признано экстремистским

+28° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
85.75
0.79 92.42
1.43
Риск стать жертвой мошенников: китайский гороскоп на июль 2024 года

Последние новости

17:41
Концерту быть? Канье Уэст посмотрит 1 июля «Лужники»
17:26
Бои были жесткими: как сейчас выглядит Спорное в ДНР
17:16
Погружение в культуру: чем Канье Уэст занимается в Москве
17:03
Не стоит ждать стабильности: прогноз Таро на июль 2024 года
16:48
Бизнес, Путин и былая любовь? Что связывает Канье Уэста с Россией
16:32
Министр культуры Норвегии публично потрясла голой грудью в поддержку ЛГБТ*

Сейчас читают

«Трагедия для ВСУ»: какое преимущество ВС РФ дает освобождение Спорного
«Привет, Москва»: к кому Канье Уэст приехал в Россию
Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей при пожаре в Балашихе
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака