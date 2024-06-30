Министр культуры Норвегии публично потрясла голой грудью в поддержку ЛГБТ*
Соотечественники провозгласили Любну Яффери «покровителем гомосексуалистов».
Фото: Martin Solhaug Standal / ТАСС
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Министр культуры и гендерного равенства Норвегии Любна Яффери обнажила грудь на ток-шоу Skeiv Preik в поддержку ЛГБТ*. Видео опубликовала Норвежская государственная телерадиокомпания NRK.
Темой шоу был предстоящий парад за права секс-меньшинств в Осло, и Яффери своим поступком выразила солидарность с ними. За это главу норвежского минкульта наградили оглушительными аплодисментами и званием «покровителя гомосексуалистов».
«Для меня как министра культуры и равенства, а теперь и как верховного защитника гомосексуальных людей важно, чтобы гомосексуальные люди чувствовали себя в безопасности и свободно, и это был мой небольшой вклад», — заявила Яффери.
Выходку главы Минкульта одобрил премьер-министр страны Йонас Гар Стере. Он назвал Яффери «уверенным в себе, свободным и замечательным» человеком.
В России в декабре 2022 года приняли закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. Закон распространяется на кино, литературу, видеоигры, публикации в соцсетях, средствах массовой информации и рекламу. За нарушение положений предусмотрены штрафы размером до десяти миллионов рублей.
До принятия закона административная ответственность наступала только за пропаганду ЛГБТ-ценностей среди несовершеннолетних.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как потакание ЛГБТ-повестке привело к расстрелу детей в школе Нэшвилла.
* — движение запрещено в РФ и признано экстремистским
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