Снижает уровень сахара и помогает похудеть: в оливках нашли уникальную кислоту

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 16 0

В оливках нашли помогающую похудеть эленоловую кислоту

Снижает уровень сахара и помогает похудеть: в оливках нашли уникальную кислоту

Фото: www.globallookpress.com / Ralph Kerpa

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Исследователи нашли в продукте вещества, способствующие чувству сытости и предотвращающие переедание.

Американские ученые выяснили, что эленоловая кислота, содержащаяся в оливках, помогает снизить уровень сахара в крови и похудеть. Эксперимент проведен на мышах с диабетом и ожирением. Об этом сообщило Американское общество питания (ASN).

Свое исследование ученые начали с поиска натуральных веществ, влияющих на гормоны GLP-1 и PYY. Именно они могут дать организму чувство сытости и предотвратить переедание. Грызунам ученые в ходе исследования давали эленоловую кислоту. Спустя неделю все принимавшие ее похудели, также анализ показал заметное снижение уровня сахара в крови.

Однако концентрация эленоловой кислоты в оливках или оливковом масле слишком мала, чтобы ученые могли точно заявить — именно она дала положительный результат. Впрочем, это только начало исследований. Возможно, проделанная работа ляжет в основу новых научных проектов, которые приведут к созданию доступных и безопасных препаратов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каков объем памяти мозга.

+23° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
85.75
0.79 92.42
1.43
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:00
Российские танки уничтожили «опорник» ВСУ под Угледаром. Лучшее видео из зоны СВО
5:40
Снижает уровень сахара и помогает похудеть: в оливках нашли уникальную кислоту
5:20
Во Франции после первого тура парламентских выборов начались масштабные протесты
5:00
Прощай, смартфон: эксперт объяснил, чем жара может навредить гаджету
4:40
Для восполнения дефицита витаминов: в РФ создали инновационный рассол
4:20
Фанаты Канье Уэста прождали кумира у входа в гостиницу полночи

Сейчас читают

Бои были жесткими: как сейчас выглядит Спорное в ДНР
«Трагедия для ВСУ»: какое преимущество ВС РФ дает освобождение Спорного
Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей при пожаре в Балашихе
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака