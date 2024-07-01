Снижает уровень сахара и помогает похудеть: в оливках нашли уникальную кислоту

В оливках нашли помогающую похудеть эленоловую кислоту
Фото: www.globallookpress.com / Ralph Kerpa
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Исследователи нашли в продукте вещества, способствующие чувству сытости и предотвращающие переедание.
Американские ученые выяснили, что эленоловая кислота, содержащаяся в оливках, помогает снизить уровень сахара в крови и похудеть. Эксперимент проведен на мышах с диабетом и ожирением. Об этом сообщило Американское общество питания (ASN).
Свое исследование ученые начали с поиска натуральных веществ, влияющих на гормоны GLP-1 и PYY. Именно они могут дать организму чувство сытости и предотвратить переедание. Грызунам ученые в ходе исследования давали эленоловую кислоту. Спустя неделю все принимавшие ее похудели, также анализ показал заметное снижение уровня сахара в крови.
Однако концентрация эленоловой кислоты в оливках или оливковом масле слишком мала, чтобы ученые могли точно заявить — именно она дала положительный результат. Впрочем, это только начало исследований. Возможно, проделанная работа ляжет в основу новых научных проектов, которые приведут к созданию доступных и безопасных препаратов.
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