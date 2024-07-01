Тайно улетел? Канье Уэста заметили в аэропорту Внуково

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Елизавета Романова
Елизавета Романова Эксклюзив 3 313 0

Рэпера Канье Уэста заметили в аэропорту Внуково

Тайно улетел? Канье Уэста заметили в аэропорту Внуково

Фото: www.globallookpress.com / imageSPACE via www.imago-images.

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Популярный исполнитель, видимо, уже покинул Москву.

Известный американский рэпер Канье Уэст был замечен с российским модельером Гошей Рубчинским в столичном аэропорту Внуково — в Сети распространилось видео с предполагаемыми знаменитостями. Одна из сотрудниц аэропорта в беседе с 5-tv.ru подтвердила, что музыкант уже покинул Москву.

На кадрах видно, как исполнитель, скрывая лицо маской, в сопровождении группы людей направился к VIP-терминалу.

Как поделилась наша собеседница, артист в ожидании посадки воздушного зала действительно находился в одном из VIP-залов. После звезду проводили к самолету.

Канье Уэст приехал в Россию 30 июня на день рождения своего друга Гоши Рубчинского, которому исполнилось 40 лет. Слухи о том, что рэпер посетит Москву, начали распространяться еще несколько месяцев назад. Поклонники были уверены, что музыкант проведет концерт на стадионе «Лужники», однако официальных заявлений о выступлении не последовало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты Канье Уэста прождали кумира у входа в гостиницу полночи.

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