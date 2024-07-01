Индексация пенсий и подорожание услуг ЖКХ: что изменилось для россиян с 1 июля

Эфирная новость 59 0

С 1 июля в России выросли тарифы на оплату ЖКХ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На сколько увеличились платежи за электричество, воду и газ?

Сегодня в России вступает в силу ряд важных изменений.

С 1 июля вдвое увеличивается пенсия для тех, кому исполнилось 80 лет. Ее размер превысит 16 тысяч рублей. Индексацию проведут автоматически, никаких заявлений подавать не потребуется.

Кроме того, вырастут тарифы на оплату ЖКХ. Платежи за электричество, воду и газ увеличатся в среднем на 10%. При этом все социальные субсидии сохранятся.

Пенсионеров, инвалидов и другие льготные категории граждан освободят от банковской комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг. Это касается и пеней, которые начисляли за несвоевременные платежи.

Дороже теперь обойдется оплата госпошлины при получении вида на жительство и биометрического загранпаспорта. Размер сбора составит шесть тысяч рублей.

Кроме того, банки прекратили выдачу льготной ипотеки под 8% годовых. По ней можно было получить кредит до шести миллионов рублей на 30 лет. При этом программа семейной ипотеки будет продлена до 2030 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что еще изменится в жизни россиян с 1 июля 2024.

+23° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
85.75
0.79 92.42
1.43
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:47
Беспощадное лето: как защитить квартиру от жары
10:32
Такого не было 100 лет! Какой будет погода в Москве на этой неделе
10:18
Индексация пенсий и подорожание услуг ЖКХ: что изменилось для россиян с 1 июля
10:04
Изматывающая духота: как выспаться в аномальную жару
9:50
Гуманитарная катастрофа: оставшиеся больницы в Газе могут прекратить работу
9:49
Названа причина разрыва вагонов «Иволги» в Подмосковье

Сейчас читают

Тайно улетел? Канье Уэста заметили в аэропорту Внуково
Невероятное зрелище! «Алые паруса» вызвали восторг у иностранных журналистов
Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей при пожаре в Балашихе
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака