Названа причина разрыва вагонов «Иволги» в Подмосковье
Производственный дефект стал причиной саморасцепа вагонов «Иволги» на МЦД-3
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко
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ЧП с поездом на МЦД-3 произошло несколько дней назад.
Скрытый производственный дефект стал причиной саморасцепа вагонов поезда «Иволга» на подмосковной станции третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) «Кратово». Об этом сообщили в пресс-службе компании-производителя «Трансмашхолдинг» (ТМХ) в беседе с РИА Новости.
«Экспертная группа сделала заключение о том, что причиной инцидента стал скрытый производственный дефект детали сцепного устройства», — говорится в сообщении.
«Трансмашхолдинг» намерен усилить контроль за качеством поступающих сцепных устройств. Также в компании пообещали применить штрафные санкции в отношении поставщика.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что 27 июня вагон оторвался от поезда «Иволга» в Подмосковье. Случилось все на станции МЦД-3 «Кратово». Предварительно сообщалось об отсутствии пострадавших. Очевидцы опубликовали в социальных сетях кадры с места происшествия, где видно место «разрыва» у «Иволги».
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