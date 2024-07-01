«Правило двух дней»: как заставить себя заниматься спортом регулярно

Нельзя сразу приступать к интенсивным тренировкам. С чего лучше начать?

Решить проблему отсутствия мотивации регулярного заниматься спортом можно. Главное — определить свою личную цель. Об этом рассказала фитнес-тренер Ксения Гуфранова в беседе с изданием Газета.ру.

«Невнятная мотивация из разряда „я хочу заниматься спортом, потому что так делают“ не сработает. Сформулируйте свой собственный мотив и цель», — отметила эксперт.

Кроме того, спорт должен быть доступным. Для этого нужно либо приобрести необходимые товары и купить абонемент в спортзал, либо обеспечить себя минимальным инвентарем дома. Например, небольшие гантели, коврик.

Снизить желание заниматься спортом может слишком интенсивное расписание тренировок. Нагрузку необходимо увеличивать постепенно.

По словам тренера, друзья и близкие, увлекающихся спортом, будет мотивировать тренироваться больше.

«Важно, чтобы в семье и окружении разделяли увлечение спортом, поддерживали на этом пути, даже если сами не тренируются», — подчеркнула Гуфранова.

Также важно периодически вносить разнообразие в тренировки и пробовать различные ее виды — бокс, гимнастика, йога и другое. Однако относиться с фанатизмом к тренировкам не самое лучшее решение. Организму нужно отдыхать.

Последнее — «правило двух дней». Оно предполагает, что перерыв между тренировками не должен быть больше указанного срока. Исключением является только болезнь.

Ранее 5-tv.ru сообщил, каких правил следует придерживаться для эффективных тренировок.