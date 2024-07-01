Не работают светофоры: в Белгороде произошли сбои в электроснабжении

Наблюдаются и проблемы с водой в некоторых частях города.

В некоторых районах Белгорода отключено электричество, там также фиксируются проблемы с водоснабжением. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города в Telegram-канале.

При этом отмечается, что пресс-служба «Белгородэнерго» уже сообщила, с чем связаны перебои. В частности, электричество отключено из-за технологического нарушения, вызванного внешним воздействием на энергообъект.

«В связи с отключениями в Белгороде не работают некоторые светофоры. Будьте внимательны на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения», — говорится в сообщении.

К слову, мэр Белгорода Валентин Демидов в Telegram-канале сообщил, что на остовных магистралях дежурят около 30 регулировщиков ГАИ для обеспечения безопасности дорожного движения, где не работают светофоры.

Также фиксируются перебои водоснабжения в некоторых частях города. В «Беловодоканале» уточнили, что это связано с отключением электричества на водозаборах. Ситуация в Белгороде держится под контролем, подчеркнул Демидов.

Энергетики уже начали переводить электроснабжение потребителей на резервные схемы. Специалисты делают все возможное для восстановления ситуации максимально оперативно.

Кроме того, в связи с такой ситуацией губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на оперативном совещании заявил, что на время отключения электричества в некоторых районах будут использоваться мобильные громкоговорители для объявления о ракетной опасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что средства ПВО уничтожили за ночь 36 украинских беспилотников над тремя регионами России. В том числе наши силы поразили девять дронов противника над Белгородской областью.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.