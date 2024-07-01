Средства ПВО уничтожили за ночь 36 украинских беспилотников над регионами России

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 24 0

Что известно о попытке атаки националистов?

Средства ПВО уничтожили за ночь 36 украинских беспилотников над регионами России

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за минувшую ночь 36 украинских беспилотников над Брянской, Курской и Белгородской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Так, ПВО нейтрализовали 18 БПЛА над территорией Брянской, девять над Курской и еще девять над Белгородской областями.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что российские средства ПВО уничтожили 36 украинских БПЛА над шестью регионами России.

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