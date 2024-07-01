Средства ПВО уничтожили за ночь 36 украинских беспилотников над регионами России

Что известно о попытке атаки националистов?
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за минувшую ночь 36 украинских беспилотников над Брянской, Курской и Белгородской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Так, ПВО нейтрализовали 18 БПЛА над территорией Брянской, девять над Курской и еще девять над Белгородской областями.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что российские средства ПВО уничтожили 36 украинских БПЛА над шестью регионами России.
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