Альянс не хочет услышать иную точку зрения.

Отказ журналистам «Известий» в получении аккредитации на саммит Североатлантического альянса в Вашингтоне говорит об антироссийском настрое Запада. Об этом сообщил 5-tv.ru зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«Дело в том, что НАТО — это русофобская организация. Она и создавалась, собственно говоря, против нашего Отечества. Они соответствуют самому духу этой структуры», — подчеркнул Климов.

По его словам, альянс не хочет услышать иную точку зрения, поэтому продолжает самоизолироваться.

«Выводы надо делать всем тем, кто еще верит в какие-то сказки про то, что НАТО — не антироссийская организация», — отметил Климов.

Журналисты «Известий» получили отказ в аккредитации на саммит НАТО в США

Саммит НАТО в Вашингтоне пройдет с 9 по 11 июля. Он будет посвящен 75-летию альянса. На мероприятии традиционно выразят глубокую поддержку стремлению Незалежной в альянс. При этом прежде глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон проговорился российским пранкерам Вовану и Лексусу, что Украины не пригласят не только на этот саммит, но и в состав блока.

Ранее 5-tv.ru писал, что сбежавшие из России депутаты готовят террористический план к саммиту НАТО. Около 60 либералов недавно провели встречу в Варшаве для обсуждения специального плана из семи пунктов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о реакции Пескова об отказе «Известиям» в аккредитации на саммит НАТО.