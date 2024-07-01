«Русофобская организация»: в Совфеде высказались об отказе «Известиям» в аккредитации на саммит НАТО
Климов: отказ «Известиям» в аккредитации на саммит НАТО доказал русофобию блока
Фото, видео: Reuters / Liesa Johannssen; © РИА Новости / Мария Девахина; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Альянс не хочет услышать иную точку зрения.
Отказ журналистам «Известий» в получении аккредитации на саммит Североатлантического альянса в Вашингтоне говорит об антироссийском настрое Запада. Об этом сообщил 5-tv.ru зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«Дело в том, что НАТО — это русофобская организация. Она и создавалась, собственно говоря, против нашего Отечества. Они соответствуют самому духу этой структуры», — подчеркнул Климов.
По его словам, альянс не хочет услышать иную точку зрения, поэтому продолжает самоизолироваться.
«Выводы надо делать всем тем, кто еще верит в какие-то сказки про то, что НАТО — не антироссийская организация», — отметил Климов.
Журналисты «Известий» получили отказ в аккредитации на саммит НАТО в США
Саммит НАТО в Вашингтоне пройдет с 9 по 11 июля. Он будет посвящен 75-летию альянса. На мероприятии традиционно выразят глубокую поддержку стремлению Незалежной в альянс. При этом прежде глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон проговорился российским пранкерам Вовану и Лексусу, что Украины не пригласят не только на этот саммит, но и в состав блока.
Ранее 5-tv.ru писал, что сбежавшие из России депутаты готовят террористический план к саммиту НАТО. Около 60 либералов недавно провели встречу в Варшаве для обсуждения специального плана из семи пунктов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о реакции Пескова об отказе «Известиям» в аккредитации на саммит НАТО.
Читайте также
51%
0.79 92.42
1.43
Нашли ошибку?