«Осталось у меня в голове»: Алина Загитова рассказала о своем жизненном кредо

Каких принципов придерживается известная фигуристка?

Российская фигуристка Алина Загитова живет по принципу: если ничего не болит, значит, ты умер. Об этом она рассказала на встрече с поклонниками, передает издание «БИЗНЕС Online».

Загитова — единственная в истории России спортсменка, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. По ее словам, во время подготовки к соревнованиям она занималась с хоккейным тренером, которого наняли по совету ее отца. И именно он познакомил Алину с суровыми правилами, что в итоге стали ее кредо.

«Фраза, которая осталась у меня в голове, когда все тело болело: „Если ты встаешь с кровати и у тебя ничего не болит, значит, ты давным-давно умер“. И с такой фразой я иду по жизни», — рассказала фигуристка.

При этом Загитова признается: в фигурном катании много суеверий и примет. Да и сама Алина тоже верила в силу разнообразных ритуалов. Но, показав невысокие результаты на чемпионате мира, уверилась: полагаться на сверхъестественные силы не стоит.

«На самом деле они еще больше загоняют в состояние неуверенности. А на следующий сезон, проведя плохо первую половину сезона, я выбралась выступать на чемпионате мира. Тогда я решила, что откажусь от всех суеверий, и сделала все наоборот — и выиграла чемпионат мира», — рассказала Загитова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как МОК дискредитирует Олимпийские игры в Париже.