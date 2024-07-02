Два миллиона в сезон: как построить успешный бизнес на производстве меда

Предприниматель из Татарстана восстановил пасеку деда и теперь отправляет свой мед по всей стране.

Житель Татарстана Фирдинат Вафин бросил многолетнюю успешную карьеру в городе и уехал в родные места Тетюшского района, чтобы продолжить семейное дело, начатое еще его дедом, — пчеловодство. Историю предпринимателя опубликовало издание «БИЗНЕС Online».

Несколько лет кропотливого труда и немалых вложений понадобилось Вафину, чтобы вдохнуть в пасеку новую жизнь. По словам предпринимателя, на старте его вложения в бизнес составили пять миллионов рублей.

Зато теперь мед Вафина пользуется спросом не только в родном Татарстане, но и по всей России. Поставки с пасеки налажены в Сургут, Нижневартовск, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск, Магнитогорск, Петербург.

В 2022 году липовый мед пасеки Вафина на специальном конкурсе признали лучшим в стране, он обошел даже знаменитый башкирский мед, который неизменно лидирует на медовом рынке.

«Для пчел хорошо, когда нету ветра. В три часа у меня практически вся пасека закрыта. Пчелам не нужна дополнительная вентиляция», — делится секретами пчеловод.

В хозяйстве Вафина сейчас около 200 пчелосемей, то есть около 200 ульев. Каждая семья насчитывает 50-70 тысяч пчел, которые приносят примерно 25 килограммов товарного меда в сезон. То есть со всей пасеки выходит около пяти тонн продукта.

А в этом году предприниматель помимо сбора, наладил еще и переработку меда, начав выпускать на его основе сладкое лакомство — крем-мед.

«Это как раз для людей, которые говорят: „Мед мы не любим, он приторный“. Ну если не любишь, то вот тебе, пожалуйста, крем-мед с малиной, крем-мед с облепихой, с черной смородиной. Это 100% натуральный продукт», — хвалится Вафин.

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