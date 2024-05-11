Польшу пригласили поучаствовать в приватизации промышленных объектов Украины

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

Соответствующая кампания намечена на лето.

Польшу пригласили поучаствовать в приватизации промышленных объектов Украины

Фото: www.globallookpress.com / Artur Widak

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Украина предложила Польше поучаствовать в «большой приватизации» промышленных объектов. Об этом сообщил глава фонда госимущества Незалежной Виталий Коваль.

«Договорились, что министерство направит свою делегацию на Украину, чтобы изучить потенциальные возможности большой приватизации, в частности, в химической и титановой отраслях», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Отмечается, что поляков также интересует пищевая промышленность, а конкретно — хлебозаводы и спиртзаводы. Кампания по «большой приватизации», добавил Коваль, намечена на лето. Сейчас в Киеве ожидают визита польской делегации с целью непосредственного осмотра объектов приватизации.

На днях стало известно, что над Украиной нависла угроза дефолта. Иностранные держатели украинских облигаций намерены добиваться возобновления выплат процентов по госдолгу уже в 2025 году.

Если Киев не договорится с ними, то в августе 2024-го наступит дефолт. В комитет основных кредиторов Незалежной входят BlackRock и PIMCO, на долю которых приходится примерно 20% от непогашенных 20 миллиардов долларов еврооблигаций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Евросоюзе предварительно одобрили план спонсирования Украины до 2027 года.

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