Два человека погибли, 300 машин повреждено: последствия урагана «Эдгар» в Москве
Два человека погибли в Москве во время урагана «Эдгар»
Фото: © РИА Новости / Корниенко Евгения; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Еще 18 человек серьезно пострадали. Среди них четверо детей.
Ураган «Эдгар», обрушившийся на Москву в минувший четверг, унес жизни двух человек. Кроме того, серьезно пострадали и были госпитализированы 18 жителей столицы, среди которых четверо детей, сообщил столичный депздрав в Telegram-канале.
Из них три пациента находятся в тяжелом состоянии, однако угрозы их жизни нет. Всем оказывается медицинская помощь в полном объеме, проводится комплекс диагностики и лечебных мероприятий.
Вместе с тем, за сутки в столице из-за непогоды упало более 700 деревьев, повреждено свыше 300 автомобилей. Для ликвидации последствий непогоды задействовано необходимое количество рабочих и единиц техники, отметил Заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в своем Telegram-канале.
Ураган «Эдгар», прошедший в столице, сопровождался очень сильным ливнем. По словам синоптиков, порывы ветра достигали штормовых 90 километров в час.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что делать пострадавшим от ливня в Москве автомобилистам.
- 20 июн
- «Что творится»: Яна Рудковская попала в ураган в Москве
- 20 июн
- Поваленные деревья и человеческие жертвы: на Москву обрушился ураган «Эдгар»
- 20 июн
- «Кардинальное изменение»: чего ждать москвичам от погоды в ближайшие дни
- 20 июн
- Свирепый «Эдгар»: на Москву обрушилась непогода
- 20 июн
- Все завалено обломками и деревьями: торнадо обрушился на Псковскую область
- 19 июн
- Смерчи в Москве: МЧС предупредило о серьезной непогоде 20 июня
- 17 июн
- Москвичей попросили не парковать машины вблизи деревьев из-за непогоды
- 17 июн
- Возможны грозы: москвичей предупредили о дождливой неделе
- 16 июн
- Мегакомпенсация: что делать пострадавшим от ливня в Москве автомобилистам
- 16 июн
- Москвичей предупредили о риске образования смерчей этим летом
Читайте также
88%
2.79 91.45
2.36
Нашли ошибку?