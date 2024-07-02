«Замечательные люди»: Пригожин и Валерия неожиданно улетели в Сербию

Звезды в данный момент находятся в Белграде.

Знаменитая российская певица Валерия отправилась в Сербию вместе со своим супругом, продюсером Иосифом Пригожиным. Фотографиями из неожиданного для подписчиков путешествия супруг артистки опубликовал в своем личном блоге.

Известно, что пара в данный момент находится в Белграде. Иосиф Пригожин опубликовал на своей странице в соцсетях селфи на фоне местной архитектуры.

«В братской Сербии. Какие же здесь замечательные люди», — прокомментировала опубликованное фото певица Валерия.

При этом знаменитости не рассказали подписчикам о целях своей поездки, но, вероятнее всего, это обычный отпуск.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Иосиф Пригожин относится к своей супруге Валерии спустя 20 лет брака. Российский продюсер откровенно признался, что старается сглаживать все конфликты с женой и старается идти на перемирие с ней первым. Всю энергию, по его мнению, стоит направлять на воспитание внуков.