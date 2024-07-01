Народного артиста РСФСР и президента Театра сатиры Александра Ширвиндта посмертно удостоили кинопремии «Ника» в номинации «Честь и достоинство». Об этом сообщил актер Леонид Ярмольник. Со сцены театра «Маска» он произнес трогательную и цепляющую за душу речь.

«Своим рождением и жизнью я, конечно, обязан папе и маме. Но инструкции, как пользоваться этой жизнью и этой профессией, я 40 лет получал от своего любимого учителя. Именно он меня научил быть и артистом, и человеком», — сказал Ярмольник.

Александра Ширвиндта не стало 15 марта этого года. Он умер в больнице на 90-м году жизни. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Церемония прощания состоялась в Театре сатиры, ее посетили государственный и культурный деятель Михаил Швыдкой, режиссер Сергей Газаров, актеры Геннадий Хазанов, Ирина Купченко, Федор Добронравов и другие.

По просьбе самого актера, его тело кремировали. Спустя месяц прах был захоронен на Новодевичьем кладбище рядом с могилами Василия Ланового, Инны Чуриковой и Галины Волчек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой скандал после смерти Александра Ширвиндта разгорелся в Театре сатиры.