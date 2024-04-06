После смерти Ширвиндта в театре Сатиры разгорелся нешуточный скандал

Разлад в коллективе учреждения вскрылся из-за разногласий с руководством.

После смерти народного артиста РСФСР и бывшего художественного руководителя академического театра Сатиры Александра Ширвиндта в коллективе учреждения разгорелся скандал. Внутренние проблемы между актерами и руководством стали явными после поста в личном блоге заслуженного артиста России Александра Олешко.

Актер поделился с подписчиками своим видением касательно того, как стоит провести спектакль «Где мы?!», в котором играл сам Ширвиндт. По его словам, постановка должна была пройти 3 апреля и он просил не отменять ее, а преобразовать в вечер памяти бывшего руководителя.

«Хотел, чтобы была поставлена декорация, открылся занавес, и на сцену вышли по возможности его участники: режиссер, костюмеры, гримеры, помощник режиссера, реквизиторы, художник, композитор. Сели и рассказали бы как играли, репетировали, как создавался спектакль, как много было интересного, смешного и грустного. Чтобы на сцене, на вешалке висели сценические костюмы Александра Анатольевича», — признался Олешко.

Однако руководство театра данную инициативу не поддержало и отменило спектакль. Позднее на официальном сайте учреждения появилось сообщение, что вечер памяти Александра Ширвиндта проведут 19 июля, в день его рождения. При этом остальные актеры театра ничего об этом не знали, пишет MK.RU.

Ранее 5-tv.ru писал, что стала известна судьба последнего спектакля Ширвиндта.