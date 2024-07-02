Евродепутат от ФРГ осудил отмену аккредитации «Известий» на саммит НАТО

Гуннар Бек отметил — такие действия не создают атмосферу, при которой возможно своевременное и мирное урегулирование конфликта на Украине.

Отказ журналистам «Известий» в аккредитации на саммит Североатлантического альянса в Вашингтоне является вмешательством в свободу прессы. Об этом в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru завил Гуннар Бек, депутат Европейского парламента от ФРГ.

«Данная мера является очевидным вмешательством в свободу прессы. Подобные меры могут быть оправданными и даже обычными во время войны, однако западное правительство приложило немало усилий, чтобы отрицать наличие заинтересованных сторон в украинском конфликте», — отметил Бек.

Он также добавил, вне зависимости от оглашенной США причины, решение заслуживает осуждения, оно не ведет к созданию обстановки, в которой становится возможным своевременное и мирное урегулирование конфликта на Украине.

Саммит НАТО в Вашингтоне пройдет с 9 по 11 июля. Он будет посвящен 75-летию Альянса. 1 июля «Известия» получили уведомление от блока, в котором говорилось, что запрос издания на аккредитацию на саммит не может быть удовлетворен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему «Известиям» отказали в аккредитации на саммит НАТО.