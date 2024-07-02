«Нужно срочно спасать руки»: чем для Киркорова может обернуться сделанные тату

Поп-король вновь решил преобразиться. Однако у него после процедуры возникли серьезные проблемы.

Певцу Филиппу Киркорову нужно срочно спасать свои руки. Такое предупреждение высказал тату-мастер Сергей Щеголев, который осмотрел верхние конечности артиста после сделанных татуировок.

О рисунке на коже знаменитости стало известно после его недавнего выхода в свет. Тату он набил на обеих руках. Однако, оказавшись на публике, пытался их тщательно скрыть. Всему виной — слезшая защитная пленка. Без нее руки артиста оказались в опасности. Ведь после процедуры она служит будто самой кожей, защищая рану.

«На фотографиях четко видно, что пленка у певца слезла. Это не очень хорошо, потому что она перестала работать: рана не накрыта. Руки нужно срочно спасать», — пояснил специалист в беседе с изданием «МК».

Кроме того, Щеголев объяснил, скорее всего, Киркоров делал татуировки от трех до пяти часов. И выбрал одно из самых сложных на теле мест для нанесения рисунка, так как на кистях нужно постоянно корректировать изображение. Но ради красивого и брутального образа пошел на такие «муки».

«В данном случае, думаю, это просто мода. И по факту — что называется, для глянца выглядит красиво. Образ становится сразу брутального мужчины», — подытожил Щеголев.

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