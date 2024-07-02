Украину обвинили в утаивании ситуации с эпидемией холеры в Херсоне

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 30 0

Филипчук: Киев пытается скрыть ситуацию с эпидемией холеры в Херсоне

Украину обвинили в утаивании ситуации с эпидемией холеры в Херсоне

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Уже известно о двух смертельных случаях.

Киевский режим намеренно пытается скрыть ситуацию с эпидемией холеры среди служащих в Вооруженных силах Украины (ВСУ) в Херсоне. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.

«Холера продолжает убивать военнослужащих ВСУ. Остановить не удается, скрывать не получается. Но Киев продолжает делать вид, что ничего не происходит», — написал он.

Уже известно о двух смертельных случаях. Филипчук также добавил, что на левый берег болезнь не попадет. Санитарно-эпидемиологические службы области и МЧС все держат под контролем.

Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Регион вошел в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. В зоне риска заражения холерой могут находиться системы водоснабжения у населенных пунктов правого берега реки: Антоновка, Садовое, Дачи и Томина Балка, Белозерка, Днепровское и Кизомыс.

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