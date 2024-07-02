«В сомнениях»: Ольга Орлова заявила, что набрала вес

Прибавку лишних килограммов артистка заметила во время отпуска.

Телеведущая и певица Ольга Орлова набрала лишние килограммы. Об этом она сама призналась в своем личном блоге.

Сейчас артистка находится в отпуске и, по своим словам, не собирается ограничивать себя в еде.

«Я поправилась на пять килограмм. И в сомнениях, надо ли что-то менять. Сейчас вешу 54 килограмма. И я планирую пока ни в чем себе не отказывать», — написала Орлова в соцсетях.

Кроме того, певица проводит время в бутиках, расхваливая в блоге местный сервис. Свой отпуск Ольга Орлова решила провести без ребенка. Ее маленькая дочь осталась в Москве и регулярно созванивается с мамой.

Ранее 5-tv.ru уже сообщал, что Ольга Орлова отдыхает с мужем на пляжах Тосканы. Певица много загорает и старается делиться со своими подписчиками практически каждым моментом отпуска на курорте. Особое внимание певица уделяет изысканным блюдам итальянской кухни, в частности, вкуснейшей пасте.