Отбросило коляску с ребенком: момент взрыва в Стерлитамаке попал на видео

В результате происшествия погибла женщина и еще семь человек пострадали, в том числе два ребенка.

В многоквартирном доме в городе Стерлитамаке Республики Башкортостан произошел взрыв газа. Погиб один человек и еще семеро пострадали. Телеканал 5-tv.ru публикует видео с моментом происшествия.

На кадрах видно женщину вместе с двумя детьми возле подъезда дома Стерлитамака. Спустя некоторое время она зашла внутрь. Девочка и маленький ребенок остались при этом на улице. В какой-то момент прогремел мощный взрыв. Как следствие коляску с маленьким ребенком и девочкой отбросило от подъезда.

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по факту хлопка бытового газа в Стерлитамаке, а именно по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей». Как сообщили в ведомстве в Telegram-канале, в числе пострадавших есть двое сотрудников газовой службы.

МЧС России / ТАСС; Telegram / Прокуратура Республики Башкортостан / bashproc; 5-tv.ru

Проводится комплекс следственных действий с целью установления причины происшествия, а также проверки полноты и качества оказываемых услуг.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что взрыв в Стерлитамаке произошел 2 июля в 10:03 по московскому времени на втором этаже дома. Случился он при неосторожном обращении с бытовым газом. По информации прокуратуры Башкирии, в данном доме сегодня специалисты проводили ремонтные работы, в ходе которых и произошел хлопок.