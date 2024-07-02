Черная сторона смородины: почему эта ягода может нанести урон здоровью

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 34 0

Диетолог Лазуренко: черная смородина может привести к образованию камней в почка

Черная сторона смородины: почему эта ягода может нанести урон здоровью

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

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Что опасного таится в натуральном лакомстве?

Черная смородина может привести к образованию камней в почках. Об этом врач-диетолог Наталья Лазуренко рассказала изданию «Страсти».

Ягода богата огромным количеством витаминов, минералов и антиоксидантов. Благодаря изобилию витамина С она отлично укрепляет иммунитет, а витамины К и В способствуют улучшению зрения, стабилизируют работу сердечно-сосудистой системы и снижают уровень холестерина. Черную смородину относят к категории «суперфуд» за многообразие полезных свойств и борьбу со старением организма.

Но все не так гладко. Ягода считается достаточно аллергенной. Людям с негативной реакцией на малину и землянику стоит быть предельно осторожными и с этим лакомством. Также проблемы могут возникнуть у тех, кто не переносит лимонную и яблочную кислоты. Это связано с их достаточно высокой концентрацией в черной смородине.

Отдельное внимание стоит проявить людям с заболеванием почек или склонностью к ним. Черная смородина содержит оксалаты, которые являются солями оксалиновой кислоты. Они способствуют образованию кристаллов в этом органе.

«Однако для большинства людей умеренное употребление черной смородины как части разнообразного рациона питания обычно не представляет опасности», — успокоила врач Лазуренко.

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