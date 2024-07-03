Минобороны РФ рассекретило архивные документы об операции «Багратион»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

Крупнейшая в истории наступательная операция шла около двух месяцев.

Минобороны РФ рассекретило архивные документы об операции «Багратион»

Фото: © РИА Новости / РИА Новости

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Минобороны России рассекретило архивные документы об операции «Багратион» в годы Великой Отечественной войны по освобождению Белоруссии от фашистских захватчиков. Документы были опубликованы на сайте нового историко-познавательного проекта ведомства.

Среди опубликованных документов — директивы Ставки Верховного Главнокомандования, планы предстоящей операции, описание и карты боевых действий, приказы начальников, фото и схемы. Кроме того, желающие могут ознакомиться и с наградными листами на участников Минской наступательной операции Героев СССР Дмитрия Чепусова и Дмитрия Фроликова.

Операция «Багратион» проходила в 1944 году — с 22 июня по 29 августа. Советским солдатам удалось освободить Белоруссию, большую часть Литвы и восточные районы Польши, а также разгромить мощнейшую группировку вермахта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как фашисты готовили детей для вербовки в годы Великой Отечественной войны.

Минобороны РФ рассекретило архивные документы об операции «Багратион»

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Минобороны России / function.mil.ru

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Минобороны России / function.mil.ru

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Минобороны России / function.mil.ru

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Минобороны России / function.mil.ru

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Минобороны России / function.mil.ru

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Минобороны России / function.mil.ru

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Минобороны России / function.mil.ru

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Минобороны РФ рассекретило архивные документы об операции «Багратион»

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