Мужчина является сотрудником «Центра гуманитарного диалога».

В Москве сотрудники ФСБ задержали гражданина Франции, который подозревается в шпионаже. Лоран Винатье — сотрудник швейцарского «Центра гуманитарного диалога».

По данным следствия, во время своих визитов в столицу он устанавливал контакты с различными политологами, госслужащими, а также военными, и пытался выведать у них секретные данные, которые могли быть использованы иностранными спецслужбами и навредить России.

Но, похоже, собеседникам Винатье его вопросы показались подозрительными, поэтому о слишком любопытном французе сообщили в правоохранительные органы. Задержанный уже дал показания и во всем признался.

Что касается самого «Центра гуманитарного диалога», это — некоммерческая негосударственная организация, которая занимается так называемой частной дипломатией и специализируется в сфере мирного урегулирования вооруженных конфликтов.

Ее представители также работают на Украине. Однако об ощутимых результатах деятельности, где сотрудники центра действительно смогли повлиять на разрешение ситуаций мирным путем, нет никаких данных.