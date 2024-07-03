Разговор окончен: в Москве задержали француза по подозрению в шпионаже

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В Москве сотрудники ФСБ задержали француза по подозрению в шпионаже

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко; 5-tv.ru

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Мужчина является сотрудником «Центра гуманитарного диалога».

В Москве сотрудники ФСБ задержали гражданина Франции, который подозревается в шпионаже. Лоран Винатье — сотрудник швейцарского «Центра гуманитарного диалога».

По данным следствия, во время своих визитов в столицу он устанавливал контакты с различными политологами, госслужащими, а также военными, и пытался выведать у них секретные данные, которые могли быть использованы иностранными спецслужбами и навредить России.

Но, похоже, собеседникам Винатье его вопросы показались подозрительными, поэтому о слишком любопытном французе сообщили в правоохранительные органы. Задержанный уже дал показания и во всем признался.

Что касается самого «Центра гуманитарного диалога», это — некоммерческая негосударственная организация, которая занимается так называемой частной дипломатией и специализируется в сфере мирного урегулирования вооруженных конфликтов.

Ее представители также работают на Украине. Однако об ощутимых результатах деятельности, где сотрудники центра действительно смогли повлиять на разрешение ситуаций мирным путем, нет никаких данных.

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