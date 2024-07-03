Ради будущего наших детей: в Минюсте работают над запретом идеологии «чайлдфри»

В России могут запретить пропаганду идеологии «чайлдфри»
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
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Она призывает отказаться от рождения детей.
Сегодня среди молодежи нередко можно услышать такое слово, как «чайлдфри». Эта идеология, которая пропагандирует добровольный отказ от детей. Издание KP.RU разобралось в этой тенденции и рассказало, какие меры принимают российские власти, чтобы противостоять опасному течению.
Культура «чайлдфри» развилась в Западной Европе, где женщины стали добровольно отказываться от рождения детей. Позднее эти нарративы стали распространяться по всему миру.
Основательница национального родительского комитета и уполномоченная по правам ребенка республики Татарстан Ирина Волынец приводит неутешительную статистику:
«У нас увеличивается число бесплодных пар. И плюс те, кто не хочет иметь детей идеологически. Все это приводит к снижению рождаемости. Поэтому те, кто сознательно насаждает эту идеологию, должны нести ответственность. И мы сторонники принятия этих новых правил», — объясняет эксперт.
И работа над этим уже ведется — в Минюсте прямо сейчас готовится законопроект, запрещающий пропаганду идеологии «чайлдфри» в России. Дело в том, что активная пропаганда этих идей среди молодежи идет через социальные сети, демонстрируя ложно «свободную» картину жизни.
Именно борьбе с подобной «мягкой» пропагандой и посвящены новые законы. Наказание, скорее всего, будет административным и ограничится штрафами, однако злостных нарушителей вполне может ждать и уголовная ответственность.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в муфтияте Дагестана не нашли достаточных оснований для запрета ношения никабов.
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