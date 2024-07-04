Пора прикрыться: Минкульт поддержал идею ввести дресс-код для артистов

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 112 0

Минкульт РФ поддержал идею ввести дресс-код для артистов

Пора прикрыться: Минкульт поддержал идею ввести дресс-код для артистов

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Эта тема получила большой общественный резонанс.

Министерство культуры России поддержало идею ввести дресс-код для артистов на концертах. Об этом сообщила депутат Госдумы Ирина Филатова в своем Telegram-канале. Информацию политику подтвердила министр культуры Ольга Любимова.

Чиновник с пониманием отнеслась к недовольству в выборе одежды в отношении некоторых артистов со стороны неравнодушных граждан России. 

Ольга Любимова отметила, что региональным властям направили рекомендации, чтобы те обратили внимание на внешний вид артистов, которые выступает на культурно-массовых мероприятиях. В особенности это касается концертов, проходящих на государственных и муниципальных площадках без возрастных ограничений, где вполне могут оказаться дети.

Филатова отметила, что таким образом Минкультуры поддержало предложение о введении дресс-кода для артистов на концертах.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киркоров высказался об инициативе ввести дресс-код для артистов.

+18° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
88.13
0.01 95.57
0.59
Ни одной напрасной нити: китайский гороскоп на неделю с 8 по 14 июля

Последние новости

0:16
В «Сенеже» стартовал финальный этап конкурса «Это у нас семейное»
23:56
«Открытый перелом»: очевидец ДТП на Кутузовском рассказал о спасенной женщине
23:38
«Это больно»: Башаров рассказал о трудностях после скандалов с избиениями жен
23:20
Опубликованы кадры уничтожения «Искандером» дивизиона С-300 ВСУ
23:02
Один человек погиб и два пострадали при ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
22:58
«Папа умер, мне очень жаль»: правильно ли поступила Арбенина, рассказав детям о смерти их отца

Сейчас читают

Один человек погиб и два пострадали при ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
«Перемены начинаются»: что известно о новом премьере Великобритании Кире Стармере
Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей при пожаре в Балашихе
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака