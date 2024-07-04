Пора прикрыться: Минкульт поддержал идею ввести дресс-код для артистов

Эта тема получила большой общественный резонанс.

Министерство культуры России поддержало идею ввести дресс-код для артистов на концертах. Об этом сообщила депутат Госдумы Ирина Филатова в своем Telegram-канале. Информацию политику подтвердила министр культуры Ольга Любимова.

Чиновник с пониманием отнеслась к недовольству в выборе одежды в отношении некоторых артистов со стороны неравнодушных граждан России.

Ольга Любимова отметила, что региональным властям направили рекомендации, чтобы те обратили внимание на внешний вид артистов, которые выступает на культурно-массовых мероприятиях. В особенности это касается концертов, проходящих на государственных и муниципальных площадках без возрастных ограничений, где вполне могут оказаться дети.

Филатова отметила, что таким образом Минкультуры поддержало предложение о введении дресс-кода для артистов на концертах.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киркоров высказался об инициативе ввести дресс-код для артистов.